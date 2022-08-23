«Росэнергоатом» отменил торги на строительство в Татарстане ЦОДа за 5,4 млрд рублей

Фото: Ринат Назметдинов

АО «Атомдата-Иннополис», являющееся резидентом ОЭЗ «Иннополис» и входящее в концерн «Росэнергоатом», отменило торги на строительство в Иннополисе центра обработки и хранения данных (ЦОД). Об этом сообщает «Интерфакс».

Закупка отменена заказчиком по причине изменения технических параметров и количества оборудования. Конкурс на строительство ЦОДа был объявлен еще в июле, а подведение итогов планировалось 2 сентября, но позже было перенесено на 19 сентября.

Согласно техническому заданию, исполнителю было необходимо за 15 месяцев построить здание на участке площадью 39,7 тыс. кв. м, а также оборудовать коммуникации и обустроить территорию.

Скриншот публичной кадастровой карты

ЦОД должен был стать вторым — в Иннополисе уже находится крупнейший в Татарстане центр обработки данных, который был построен в 2009 году. Он, как сообщил Айрат Хайруллин, на 100% загружен.

По планам, ЦОД ориентирован на размещение до 500—1000 стоек IT-оборудования в первой очереди с возможностью последующего расширения до 2 000 стоек общей мощностью 16 МВт — это позволит ему стать крупнейшим дата-центром Приволжского федерального округа.

Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Максим Кокунин