С начала года приставы в Татарстане взыскали более 106 млн рублей долгов по зарплате

В Татарстане с начала года в структурных подразделениях УФССП России по республике на исполнении находилось 3,6 тысячи исполнительных производств о взыскании задолженности по заработной плате на общую сумму задолженности более 300 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

За 7 месяцев текущего года судебные приставы помогли 1,5 тысячи гражданам получить заработную плату на общую сумму 106,5 млн рублей, которую работодатель своевременно не выплатил.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Судебные приставы Новошешминского и Черемшанского районов смогли взыскать только с одного работодателя заработную плату на общую сумму почти 2,5 млн рублей, которую он задолжал 76 сотрудникам.



Приставы Татарстана с начала 2022 года взыскали в бюджет республики более 1 миллиарда рублей по налоговым платежам. За семь месяцев они арестовали имущество по производствам о взыскании налоговых платежей более 2,3 тысячи раз — общая сумма превысила 635 миллионов рублей.



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Татьяна Леухина