Гендиректор «Гринты» о доле регоператора в плате за ТКО: «Даже пакет для мусора стоит дороже!»

Генеральный директор регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами в Восточной зоне Татарстана ООО «Гринта» Светлана Ярлыченко эксклюзивно для «Реального времени» раскрыла всю «внутреннюю кухню» тарифов на услуги обращения с ТКО.



— Все до сих пор ассоциируют это [вывоз отходов] с теми, еще прошлыми временами, до прихода регионального оператора: мусоровоз как приезжал, так и приезжает, и все хорошо. Очень низкий процент населения интересовало, что же дальше происходит с отходами. Как минимум куда их вывозят, что из них получают, где они захораниваются и должны ли они вообще захораниваться, и вообще, что с ними дальше происходит, — рассказала в прямом эфире «Реального времени» Светлана Ярлыченко.

На оплату услуги влияют несколько факторов:

— Плата населения, она рассчитывается исходя из тарифа, который устанавливает тарифный комитет, и исходя из норматива образования отходов. Вот две составляющие, и дальше уже можно вычислить. Прежде всего, мы в тарифный комитет подаем все наши расходы. Тарифный комитет оценивает эти расходы: принимает, не принимает, задает дополнительные вопросы, просит нас представить дополнительные подтверждающие материалы и так далее, — пояснила гендиректор ООО «Гринта».

Фото: Максим Платонов (архив)

Она обратила внимание, что в Татарстане один из самых низких тарифов за обращение с одним кубическим метром твердых коммунальных отходов (ТКО) — всего 508 рублей и 14 копеек

— 508,14 [рубля], казалось бы, давайте сравним — много это или мало. Например, в Самарской области уже 598,16 [рубля], Марий Эл — 612,12 [рубля], Башкортостан — 659, почти 660, Кировская область — 715, в Московской области — это 972 рубля. Есть регионы, такие как, например, Красноярский край, где цена кубометра отходов в некоторых районах превышает и 2 тысячи рублей, — рассказала Светлана Ярлыченко, добавив, что такой разброс в тарифах очень часто компенсируется отличием объемов образования отходов.

Фото предоставлено ООО «Гринта»

Спикер пояснила, как образовалась такая цена на услугу:

— Согласно замерам, проведенным Минстроем, в среднем один житель многоквартирного дома образует 2,36 кубического метра отходов в год. Теперь можно вычислить, какова же будет плата с человека в месяц. Таким образом, 508 рублей 14 копеек мы умножаем на 2,36 и делим на 12 месяцев и получаем, что в многоквартирных домах платят 99 рублей и 93 копейки с человека в месяц, — рассказала она. — Для ИЖС это 108,4 рубля.

Затем Светлана Ярлыченко пояснила, из чего состоят эти 99,93 рубля. Прежде всего это транспортирование отходов, на которое приходится почти 43 рубля.

— Самую внушительную часть тарифа, бесспорно, занимает транспортирование. Ежедневно в Восточной зоне Татарстана выходят на линию 165 мусоровозов, которые обслуживают жителей 23 муниципальных районов, включая городской округ Набережные Челны. Транспортировкой занимаются выбранные на конкурсной основе компании малого и среднего бизнеса.

Следом идет сортировка и размещение ТКО — почти 23 рубля, НДС — 16,65 рубля, строительство новой инфраструктуры — 12,2 рубля. Минимальная доля уходит региональному оператору на его затраты, включая услуги ЕРЦ и закупку контейнеров — это 3 рубля. «Даже пакет для мусора стоит дороже!» — подчеркнула Светлана Ярлыченко. Еще 2,31 рубля направляют на плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Фото предоставлено ООО «Гринта»

«Мусорная» реформа имеет как минимум один неоспоримый плюс, утверждает Ярлыченко.

— Раньше вывоз мусора практически не контролировался. То есть был расчет с мусоровывозящей компанией, а далее уже сама транспортная компания выбирала, на какой полигон они отходы свои повезут. И это мог быть ближайший овраг или пролесок. <…> А после этого мы видели ряд статей от Министерства природных ресурсов и экологии, как же у нас растет количество несанкционированных свалок, — поделилась эксперт.

По словам Ярлыченко, операционная деятельность регоператора сильно зависит от платежной дисциплины компаний и жителей. Даже при небольшом снижении собираемости платежей за обращение ТКО у «Гринты», как и у любого другого оператора, образуется кассовый разрыв.

Полную версию видеоинтервью Светланы Ярлыченко смотрите в аккаунтах «Реального времени». Ежедневно по будням смотрите прямые эфиры на сайте и в аккаунтах «Реального времени» на YouTube, во «ВКонтакте» и Telegram.



Подписывайтесь на telegram-канал и группу «ВКонтакте» «Реального времени».

Елизавета Пуншева, Татьяна Демина