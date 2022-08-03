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В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида

23:34, 03.08.2022
В воздухе Казани выявили повышенную концентрацию формальдегида
Фото: Максим Платонов

В воздухе Казани зарегистрировали превышение предельно допустимой концентрации формальдегида. Результаты мониторинга опубликованы на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Повышенную концентрацию формальдегида зарегистрировал пункт наблюдения №5 по ул. Татарстан, 72. Она составила 0,079 мг/кубометр при предельно допустимом значении в 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Превышение предельно допустимой концентрации формальдегида выявил и ПНЗ №4 ул. Болотникова. Она достигла 0,052 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Концентрацию формальдегида на предельно допустимом уровне зафиксировал пункт наблюдения №3 по ул. Мартына Межлаук. Она составила 0,05 мг/кубометр.

Фото: tatarmeteo.ru

Данные мониторинга опубликованы за период наблюдения с 13 часов 2 августа по 7 часов 3 августа.

В столице Татарстана установлено 10 стационарных постов наблюдения УГМС за качеством атмосферного воздуха. Минимум шесть из них находятся в непосредственной близости от крупных автодорожных магистралей города. Подробности — в расследовании «Реального времени».

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Татьяна Демина
Общество Татарстан

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