В Альметьевске прокуратура начала проверку после травмирования подростка на соревнованиях

Фото: прокуратура Татарстана

В Альметьевске прокуратура организовала проверку по факту несчастного случая, в результате которого подросток получил травму на соревнованиях по водно-моторному спорту. Об этом сообщила и. о. старшего помощника прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Яна Невмержицкая.

Во время проверки надзорное ведомство даст правовую оценку надлежащему обеспечению организаторами, судьями и тренерами спортивного мероприятия безопасных условий пребывания спортсменов. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

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Татьяна Леухина