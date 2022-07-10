Автобус с призывниками попал в ДТП в Архангельской области

В Колтасском районе Архангельской области произошло ДТП с участием автобуса, который перевозил призывников. Об этом сообщает издание 29.ru. В пресс-службе регионального МЧС сообщили, что, по предварительной информации, есть один погибший. Им оказался водитель грузовика.

По словам очевидцев, водитель фуры выехал на встречную полосу и столкнулся с газовозом, сзади которого ехал автобус с призывниками. Водитель последнего, чтобы уйти от столкновения, выехал в отбойник.

Фото: ГУ МЧС по Архангельской области

— По прибытию первых пожарных на место установлено, что произошло столкновение 3 автомобилей: газовоза с пропаном, грузового автомобиля и пассажирского автобуса. Пожарные деблокировали водителя газовоза. К сожалению, водитель большегруза погиб на месте, — сообщает ГУ МЧС по Архангельской области.

Среди будущих военнослужащих никто серьезно не пострадал, но одному из них потребовалась медицинская помощь. Сообщается, что у одного из молодых людей сильно разбита губа, у остальных — ушибы и ссадины. По информации регионального МЧС, серьезные травмы мог получить водитель газовоза.

Как рассказал отец одного из пассажиров автобуса, транспорт выехал из сборного пункта военкомата. Сами молодые люди тоже подтвердили, что направлялись на прохождение военной службы.

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Артем Гафаров