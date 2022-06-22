В Татарстане каждый десятый автомобилист признался, что купил водительские права

11% автомобилистов в Татарстане купили водительские права, в среднем по России в покупке водительских прав признались 9% граждан, таковы результаты анонимного опроса автомобильного сайта «Дром», проводившегося с 6 по 14 июня среди 13,6 тысячи человек.



Татарстанские водители поделились, с какой попытки они смогли сдать практический экзамен по вождению. 60% сделали это с первого раза, 19% — со второго раза, 6% — с третьего, 3% понадобилось четыре или более попыток. Не сдали или еще пока не сдавали экзамен 2% опрошенных.

Больше всего автомобилистов, купивших права, сейчас ездят по дорогам Москвы и Санкт-Петербурга — таких порядка 14%. А вот меньше всего купивших права — в Хакасии, Якутии и в Камчатском крае. О приобретении водительского удостоверения в этих регионах заявили 4% автолюбителей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Одно из недавних исследований показало, что 26% жителей столицы Татарстана готовы отказаться от автомобиля, если у них не будет возможности содержать его. Каждый третий казанец думает о том, чтобы перейти на общественный транспорт, поскольку считает, что это более дешевый и удобный вариант.

Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».

Маргарита Головатенко