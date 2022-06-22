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Имамы из ЛНР повысят квалификацию в Татарстане и Чувашии

07:50, 22.06.2022
Имамы из ЛНР повысят квалификацию в Татарстане и Чувашии
Фото: Ринат Назметдинов

Имамы Духовного управления мусульман Луганской Народной Республики в составе Духовного собрания мусульман России пройдут курсы повышения квалификации в центрах мусульманского образования в Татарстане и Чувашии, сообщил муфтий ЛНР, имам Луганской соборной мечети Эльдар Гамбаров.

Повысить квалификацию в регионах Поволжья планируют девять имамов из ЛНР:

— В пятницу я поеду встречать имамов ЛНР, которые прибудут в Татарстан для повышения квалификации. Вместе с ними буду участвовать в этой программе. В следующий четверг, 30 июня, буду встречать нашу группу, которая будет повышать квалификацию в Чувашии, — приводит его слова ТАСС.

Фото: realnoevremya.ru

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Маргарита Головатенко
Общество Татарстан

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