Имамы из ЛНР повысят квалификацию в Татарстане и Чувашии
Имамы Духовного управления мусульман Луганской Народной Республики в составе Духовного собрания мусульман России пройдут курсы повышения квалификации в центрах мусульманского образования в Татарстане и Чувашии, сообщил муфтий ЛНР, имам Луганской соборной мечети Эльдар Гамбаров.
Повысить квалификацию в регионах Поволжья планируют девять имамов из ЛНР:
— В пятницу я поеду встречать имамов ЛНР, которые прибудут в Татарстан для повышения квалификации. Вместе с ними буду участвовать в этой программе. В следующий четверг, 30 июня, буду встречать нашу группу, которая будет повышать квалификацию в Чувашии, — приводит его слова ТАСС.
Подписывайтесь на telegram-канал «Реального времени».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым