Дизайнер из Казани вошла в тройку победителей Первого поволжского конкурса «Дизайн для жизни»

20 июня состоялся финал конкурса «Дизайн для жизни» — Первого поволжского соревнования дизайнеров интерьеров.

Как уверяют организаторы конкурса — известный казанский пиарщик Евгения Сонц и ее коллега маркетолог, организатор дизайнерских мероприятий, специалист по интернет-продвижению Ольга Арисова, основной целью конкурса является не определение победителя (хотя за первые три места будут вручены классные призы). Главное в этом мероприятии — организовать площадку, на которой познакомились бы дизайнеры интерьера со всего Поволжья, дать им возможность представить свои работы признанным федеральным экспертам, получить новые каналы продвижения.

Было получено более 70 работ дизайнеров, из них были отобраны 15 полуфиналистов.

Авторитетное жюри на онлайн-конференции обсудило подробно работы полуфиналистов и выбрало лучшие по трем характеристикам: эстетика, эргономичность, соответствие трендам.

Состав жюри:

Михаил Жилин, архитектор-дизайнер, основатель студии Zhilin's Design Studio (Москва);

Инга Ильм, историк искусства, звезда кино, телеведущая (Рим);

Ксения Измайлова, архитектор, блогер, основатель студии PROSTO REMONT (Санкт-Петербург);

Сергей Трегубов, дизайнер программы «Школа ремонта» на канале ТНТ (Москва);

Марсель Искандаров, архитектор-дизайнер, доцент архитектуры (Казань);

Наталья Голубева, архитектор-дизайнер (Москва);

Ирина Николаева, архитектор-дизайнер (Казань).

Победителями конкурса стали:

1 место: проект «Кактус», Екатерина Коталевская, Самара.

Яркий, молодежный и недорогой проект с элементами лофта. В проекте использовано много фактур и цвета, а также мебель из фанеры и бетонный потолок. По всему интерьеру прослеживается декор в виде кактусов. Тема кактусов появилась неслучайно, нужно было дверь в санузел превратить в панно, возникла идея нарисовать кактусы. Тема кактусов распространилась по всей квартире в виде дополнительного декора. Появилась картина с яркими кактусами на черном фоне, кактусы в горшке, керамические кактусы из IKEA.

2 место: проект «Дом у леса», Светлана Сапрыкина, Тольятти.

Двухэтажный загородный дом с видом на лес для семьи из четырех человек. В проекте было важно использование практичных современных материалов, сохраняющих свою актуальность долгое время. Уютная атмосфера интерьеров создана благодаря теплым оттенкам и матовым поверхностям, а также использованию натурального дерева. Дополнительным цветом почти во всех помещениях выступает сложный оттенок зеленого — связь интерьера с лесным окружением. Красной нитью через весь проект прослеживается нюансное использование рыжего цвета — это отсылка к цвету сосновой коры.

3 место: проект: «Философия Понти», Светлана Темлякова, Казань.

Дизайн-проект разрабатывался для юной девушки, которая в скором будущем станет студенткой казанского вуза. Родители позаботились, чтобы дочка, переехав из провинциального города, жила комфортно и современно. Да и самим было где остановиться, когда приезжают в красивый город погулять.

Дизайнерская задумка должна была удовлетворить вкусовым предпочтениям двух поколений — смелость и экспрессия молодости, с одной стороны, и стабильность, упорядоченность — с другой.

Концепция интерьера квартиры 41 кв. м закрутилась вокруг декора из коллекции широкоформатного керамического гранита «Базальто». Его яркий геометрический принт впечатлил дизайнера и стал основой концепции.

Коллекция плитки вдохновлена творчеством художника Джо Понти.

Во всем интерьере красной нитью прослеживается философия ПОНТИ — яркая палитра, изящные, легкие линии, простая и выразительная геометрия.

Конкурс поддержали представители казанского бизнеса, генеральными партнерами конкурса выступили:



«Академия дверей»;

МК «Станнум»;

СКК «Родной дом»;

Салон Hominess;

Официальный дилер компании Portalle в Казани.

В качестве партнеров конкурса выступили:

Zeneco;

Салон «Авиньон»;

ТД «Галерея пробки»;

KERAMA MARAZZI.

В планах у организаторов проводить конкурс не реже 2 раз в год — для развития дизайнерского сообщества Поволжья и вывода его членов на федеральный уровень.