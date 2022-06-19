Суд взыскал более 90 тысяч рублей в пользу КАМАЗа за незаконное использование его товарного знака

Суд взыскал в пользу КАМАЗа более 90 тысяч рублей за незаконное использование товарных знаков компании. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.



Так, к ответственности привлекли администратора доменного имени камаз-руза. рф. С него решением Арбитражного суда Московской области от 17 мая взыскали компенсацию в размере 30 012 рублей. Также с администратора домена kamaz-comauto. ru взыскан штраф за аналогичное нарушение. Арбитражный суд Нижегородской области решением от 25 мая потребовал компенсировать компании 63 673 рубля.

Данные факты выявили сотрудники блока безопасности, служба судебной работы КАМАЗа и отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Набережным Челнам. Исполнение судебных актов возложили на Федеральную службу судебных приставов.

Фото: пресс-служба ПАО «КАМАЗ»

В мае КАМАЗ также через суд взыскал более 160 тысяч рублей за незаконное использование объектов интеллектуальной собственности. Юридические лица и индивидуальные предприниматели использовали объекты интеллектуальной собственности без заключения с правообладателем лицензионных договоров.

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Дарья Акимова