Рекламная «дочка» Google в России подала заявление о собственном банкротстве
ООО «Гугл» — дочерняя компания Google инициировала процедуру собственного банкротства. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы.
Согласно картотеке арбитражных дел, «Гугл» подала заявление о собственном банкротстве 16 июня, пишет «Интерфакс».
О том, что компания «Гугл» намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве, стало известно в мае. В заявлении указывалось, что она с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».
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