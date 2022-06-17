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Рекламная «дочка» Google в России подала заявление о собственном банкротстве

09:29, 17.06.2022
Рекламная «дочка» Google в России подала заявление о собственном банкротстве
Фото: pixabay.com

ООО «Гугл» — дочерняя компания Google инициировала процедуру собственного банкротства. Заявление подано в Арбитражный суд Москвы.

Согласно картотеке арбитражных дел, «Гугл» подала заявление о собственном банкротстве 16 июня, пишет «Интерфакс».

Фото: Максим Платонов (архив)

О том, что компания «Гугл» намерена обратиться в арбитражный суд с заявлением о собственном банкротстве, стало известно в мае. В заявлении указывалось, что она с 22 марта 2022 года «предвидит собственное банкротство и невозможность исполнения денежных обязательств».

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Татьяна Демина
БизнесУслуги

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