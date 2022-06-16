Ресторан Luciano Terrace открыл сезон летних вечеров

Одна из самых атмосферных террас Казани — Luciano Terrace — приглашает гостей провести летние вечера. Атмосфера ресторана сочетает в себе притягательность природы и яркость вкусов восточной кухни. Интерьер располагает к теплым семейным беседам, деловым встречам и романтическим ужинам. Меню, в котором представлены блюда стран Востока и Европы, удивит истинных гурманов.

Особенность заведения — собственный парк, в котором есть беседки и детская игровая зона. В ресторане постоянно проходят винные вечера, гастрономические ужины, вечеринки. По пятницам и субботам для гостей — живая музыка. В распоряжение гостей, приехавших на автомобиле, предоставляется парковка.

За анонсами и новостями удобно следить в аккаунте ресторана во «ВКонтакте» и в телеграм-канале.



Забронировать стол можно по номеру: 2000-922.

Возрастное ограничение: 18+.

Партнерский материал