Стоимость одного электробуса КАМАЗа составляет около 60 миллионов рублей

Фото: ПАО "КАМАЗ"

Стоимость одного электробуса, которые закупает Москва, составляет около 60 миллионов рублей, выяснило «Реальное время» на основе анализа данных тендеров на портале госзакупок.

— На сегодня в парке ГУП «Мосгортранс» 1000 электробусов, они курсируют по 72 маршрутам, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Мосгортранса».

Наиболее крупные предприятия, которые выпускают электробусы, — это Группа ГАЗ (марка ЛИАЗ) и набережночелнинский КАМАЗ.

В конце декабря 2017 года Департамент Москвы по конкурентной политике разместил тендер на закупку 100 электробусов. Стоимость каждого составила 66,13 миллиона рублей. Победителем конкурса стало ПАО «КАМАЗ». В этом же году закупили еще 100 электробусов, но уже за 64,19 миллиона рублей.

В этом году Москва закупала и электробусы, произведенные на концерне ГАЗ. Также 100 штук, за те же 64,19 миллиона рублей.

Фото kamaz.ru

В ноябре 2019 года появился еще один тендер — на закупку 200 транспортных средств общей стоимостью в 11 миллиардов рублей. В рамках этой закупки на один электробус было выделено 56,9 миллиона. Победило здесь также предприятие из Набережных Челнов.

В 2020 году правительство Москвы разместило информацию о еще одной закупке электробусов с максимальной суммой в 21 миллиард рублей. По нему в город поставили 350 электробусов. Цена каждого составила 60,19 миллиона. Поставлял их также КАМАЗ.

Сейчас в Москве идет приемка 22 электробусов новой модификации. Отличаются они улучшенной системой электрического отопления и более емким аккумулятором, который увеличивает запас хода на одном заряде.

Стоит отметить, что официально стоимость электробусов КАМАЗ не раскрывает.

Артем Гафаров