Стоимость одного электробуса КАМАЗа составляет около 60 миллионов рублей
Стоимость одного электробуса, которые закупает Москва, составляет около 60 миллионов рублей, выяснило «Реальное время» на основе анализа данных тендеров на портале госзакупок.
— На сегодня в парке ГУП «Мосгортранс» 1000 электробусов, они курсируют по 72 маршрутам, — рассказали «Реальному времени» в пресс-службе «Мосгортранса».
Наиболее крупные предприятия, которые выпускают электробусы, — это Группа ГАЗ (марка ЛИАЗ) и набережночелнинский КАМАЗ.
В конце декабря 2017 года Департамент Москвы по конкурентной политике разместил тендер на закупку 100 электробусов. Стоимость каждого составила 66,13 миллиона рублей. Победителем конкурса стало ПАО «КАМАЗ». В этом же году закупили еще 100 электробусов, но уже за 64,19 миллиона рублей.
В этом году Москва закупала и электробусы, произведенные на концерне ГАЗ. Также 100 штук, за те же 64,19 миллиона рублей.
В ноябре 2019 года появился еще один тендер — на закупку 200 транспортных средств общей стоимостью в 11 миллиардов рублей. В рамках этой закупки на один электробус было выделено 56,9 миллиона. Победило здесь также предприятие из Набережных Челнов.
В 2020 году правительство Москвы разместило информацию о еще одной закупке электробусов с максимальной суммой в 21 миллиард рублей. По нему в город поставили 350 электробусов. Цена каждого составила 60,19 миллиона. Поставлял их также КАМАЗ.
Сейчас в Москве идет приемка 22 электробусов новой модификации. Отличаются они улучшенной системой электрического отопления и более емким аккумулятором, который увеличивает запас хода на одном заряде.
Стоит отметить, что официально стоимость электробусов КАМАЗ не раскрывает.
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