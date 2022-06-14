Исследование: весной россияне стали чаще покупать китайские и корейские смартфоны

Этой весной жители России все чаще отдавали предпочтение покупке китайских или корейских смартфонов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт».

Доля кассовых чеков, где встречались китайские и корейские гаджеты от общего числа покупок смартфонов, составила 88%. Для сравнения, прошлой весной этот показатель составлял 73%. Доля телефонов американских и европейских производителей за март — май упала с 27% годом раньше до 12%.

Чаще всего смартфоны покупали в апреле. Средний чек тогда составлял 32,6 тысячи рублей, в марте — 22,8 тысячи рублей, в мае — 12,9 тысячи рублей.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно другому исследованию, по итогам первого квартала 2022 года в Казани было продано на 20% больше смартфонов в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Средняя стоимость купленного смартфона в городе составила 24 030 рублей. Наибольшие средние чеки зафиксировали в Сочи (29 440 рублей), Москве, Ставрополе и Краснодаре (27 тысяч рублей).

Дарья Акимова