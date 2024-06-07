Для российских IT-компаний введут налоговую ставку в 5%
Для IT-компаний введут пониженную ставку налога на прибыль в 5% до 2030 года, заявил Владимир Путин в рамках выступления на Петербургском международном экономическом форуме.
Напомним, первый зампредседателя правления Сбербанка Александр Ведяхин заявил, что в России наблюдается нехватка специалистов в области искусственного интеллекта.
— Потребность в таких специалистах оценивается в 10 тысяч человек, — отметил Ведяхин.
Также подробно о том, кого затронут изменения в прогрессивной налоговой системе и насколько прирастут бюджеты, — в материале «Реального времени».
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