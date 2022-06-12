В скором времени в России начнутся продажи нового iPhone, ввезенного по параллельному импорту

Сайты магазинов «Связной» и «М.Видео» анонсировали скорое появление на рынке нового смартфона iPhone 13 Pro Alpine Green от компании Apple, сообщают «Известия».

Отмечается, что данная модель телефона поступила в продажу уже после того, как бренд заявил о прекращении поставок в Россию.

Вице-президент компании «Связной» по развитию и закупкам Михаил Догадин рассказал, что смартфоны уже находятся в России. Он ввезены в страну на условиях параллельного импорта. По его словам, главным является то, что у российских пользователей появилась возможность купить устройства с сервисным обслуживанием и гарантией. Другие источники сообщают, что новый iPhone появится в продаже во многих магазинах и в одних цена будет равной официальной, а в других — на четверть выше.

Фото: pixabay.com

Напомним, в апреле 20 российских покупателей техники Apple (iPhone, Apple Watch, Mac) потребовали от компании компенсации морального вреда в размере 10 тысяч рублей каждому из-за того, что у них больше не работает приложение Apple Pay. Соответствующий иск они подали в Пресненский районный суд Москвы к ООО «Эппл Рус». По словам истцов, они покупали устройства с исправно работающим сервисом, но были неправомерно лишены возможности использовать программное обеспечение.



Максим Кокунин