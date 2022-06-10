Обвиненному во взятках подполковнику СК отказали в рассмотрении дела за пределами Татарстана

Фото: "Реальное время" (обвиняемый слева со своим адвокатом)

Как стало известно «Реальному времени», бывшему начальнику Лениногорского отдела Следкома Алексею Иванову не удалось добиться направления своего уголовного дела в суд иного субъекта РФ. Такое ходатайство на старте процесса в Нижнекамске заявил его адвокат, ссылаясь на возможную необъективность судей и прокуроров в Татарстане.



Ранее прокурор Татарстана Илдус Нафиков утвердил обвинение подполковнику Иванову и бывшему казанскому адвокату Сергею Новикову по двум эпизодам получения взяток на общую сумму 7 млн рублей и посредничества в этих взятках. Вину признал лишь Новиков.

В суде бывший ВИП-следователь Лениногорска поддержал ходатайство о переносе слушаний за пределы Татарстана. Сообщил, что его отец сам является судьей Елабужского горсуда, что сам он руководил возбуждением и расследованием дела в отношении отца одного из начальников управлений прокуратуры РТ, а затем выразил мнение, что эти обстоятельства могут повлиять на объективность и беспристрастность при рассмотрении его дела в республике.

Материалы дела были направлены в Шестой кассационный суд, однако там в изменении подсудности отказали. Подробности — в материале «Реального времени».