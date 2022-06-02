«РИА Новости»: Явлинский уехал из России

Основатель политической партии «Яблоко» Григорий Явлинский уехал из России. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как рассказал собеседник агентства, политик улетел в Лондон накануне. До столицы Великобритании Явлинский добрался с пересадкой через Дубай.

Руководитель пресс-службы партии Игорь Яковлев объяснил, что Явлинский покинул Россию на время — он улетел в отпуск. В страну он должен вернуться уже через две неделю, пишет «РИА Новости».

Явлинский является лидером политической партии «Яблоко» еще с 1990-х. Также он становился кандидатом на должность президента России на выборах 1996, 2000 и 2018 года.

В марте лидер России Владимир Путин подписал указ об освобождении Анатолия Чубайса от обязанностей спецпредставителя президента страны. В то же время в Сети появилась информация, что Чубайс уехал в Турцию.

Диана Жиленкова