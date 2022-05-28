За первое полугодие 2022 года эксперты ожидают отъезда из России около 40 тысяч IT-специалистов

Всего из России за первые шесть месяцев этого года уехали или уедут 40 тысяч IT-специалистов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные ассоциации компаний-разработчиков программного обеспечения «Руссофт».

Согласно исследованию, на релокацию согласились 30-40% российских сотрудников 162 компаний. Примерно 20-30% находились в раздумьях, но не дали согласия, остальные приняли решение остаться. В основном уехали сотрудники центров разработки зарубежных компаний, закрывших офисы в России.

Отмечается, что до половины из этих 40 тысяч человек вернутся в Россию до конца года. На это решение может повлиять враждебное отношение к россиянам и отсутствие адекватного понимания ситуации за границей.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Накануне премьер-министр России Михаил Мишустин объявил, что порядка 85% IT-специалистов, уезжавших ранее из страны, вернулись обратно. Об этом свидетельствуют данные сим-карт.

Дарья Акимова