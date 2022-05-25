Татарстан и СИБУР обсудят реализацию соглашений о сотрудничестве

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетит мероприятие в Нижнекамске, посвященное празднованию Дня химиков, сообщила руководитель его пресс-службы Лилия Галимова.

По ее словам, мероприятие впервые организовывает крупный холдинг СИБУР. В рамках него пройдет совещание, на котором планируется обсудить реализацию соглашений о сотрудничестве между правительством Татарстана и ПАО «СИБУР Холдинг».

В частности, обговорят итоги работы и показатели республиканских предприятий в группе компаний СИБУР по состоянию на 2021 год. Планируется обсуждение реализации социально-инфраструктурных проектов компаний в республике в перспективе.

Маргарита Головатенко