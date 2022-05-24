В Казани осудят бывшего главбуха управления Россельхознадзора по Татарстану за мошенничество

Фото: прокуратура Татарстана

Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего бывшего главного бухгалтера Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.



По версии следствия, в период с января 2017 года по май 2019 года мужчина начислил премии 17 сотрудникам управления, после чего предложил им вернуть ему часть денег под предлогом излишне выплаченных.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Таким образом, главный бухгалтер обманом похитил у граждан более 4,6 млн рублей. Свою вину мужчина не признал, был наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемого.

В ближайшее время уголовное дело направят в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.

Татьяна Леухина