В Казани осудят бывшего главбуха управления Россельхознадзора по Татарстану за мошенничество
Прокуратура Татарстана утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 47-летнего бывшего главного бухгалтера Управления федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РТ. Он обвиняется в мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ ) и превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК РФ), сообщил «Реальному времени» старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.
По версии следствия, в период с января 2017 года по май 2019 года мужчина начислил премии 17 сотрудникам управления, после чего предложил им вернуть ему часть денег под предлогом излишне выплаченных.
Таким образом, главный бухгалтер обманом похитил у граждан более 4,6 млн рублей. Свою вину мужчина не признал, был наложен арест на недвижимое имущество и денежные средства обвиняемого.
В ближайшее время уголовное дело направят в Приволжский районный суд Казани для рассмотрения по существу.
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