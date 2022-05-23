Жаворонков: коронавирусный штиль может быть обманчивым

Фото: Ринат Назметдинов

5,7 млн случаев заболевания коронавирусом в период с 15 по 21 мая зафиксировано в мире. Рост по сравнению с предыдущей неделей составил 70%, сообщил на пресс-конференции, посвященной постковидному синдрому, замминистра здравоохранения Татарстана Владимир Жаворонков. Умерли от последствий заболевания около 25 тысяч человек — рост на 134%.

На первом месте по числу заболевших уже вторую неделю США. В европейских странах прослеживается та же динамика: в Германии ежесуточный прирост заболевших составляет почти 50 тысяч случаев, во Франции и Италии — по 40 тысяч, в Испании — около 20 тысяч человек. Рост заболеваемости COVID-19 фиксируют также в Японии — ежесуточно плюс около 40 тысяч человек, и в Австралии, где число вновь выявляемых случаев приближается к 50 тысячам.

Фото: Максим Платонов

— В России число случаев, выявленных за неделю, хоть и находится на низком уровне, но число подтвержденных случаев впервые с февраля месяца превысило показатель предыдущих 7 дней, — отметил Жаворонков. — Это говорит о том, что тот штиль, который сегодня позиционируется как в СМИ, так и в бытовых условиях среди жителей, может быть ложным, обманчивым. Коронавирус никуда не уходит, у нас по-прежнему раскрыты койки, мы продолжаем диагностировать эту напасть, лечить, есть и тяжелые случаи. Также есть и летальные исходы заболевания. Никакой самоуспокоенности у системы здравоохранения быть не может, поэтому ее не может быть и у жителей.

Будет ли эта тенденция расти или это станет одномоментным всплеском, считает он, покажет время. Но эпидемиологи прогнозируют, что рост заболеваемости опасным вирусом может вспыхнуть в России осенью.

Ангелина Панченко