В нижнекамском доме по улице Гагарина произошел пожар

Фото: Максим Платонов (архив)

В одном из многоквартирных домов по улице Гагарина в Нижнекамске произошел пожар. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Татарстану.

По данным ведомства, на место прибыли пожарные и обнаружили в квартире мужчину. У него были ожоги головы, рук и дыхательных путей 2 и 3 степени. Пострадавшего передали бригаде скорой медицинской помощи, его госпитализировали в Нижнекамскую ЦРБ.



Выяснилось, что в квартире горела кровать на площади 4 кв. м. Предварительная причина пожара — неосторожное обращение с огнем. Отмечается, что пострадавший курил в кровати.



Также сегодня стало известно, что в Казани подожгли квартиру в доме по улице Энергетиков. Всего пожарные спасли пять человек. В результате инцидента никто не пострадал.

Диана Жиленкова