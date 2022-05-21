В России выявили 5 034 новых случая заболевания COVID-19

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки в России выявили 5 034 новых случая заболевания коронавирусом. С начала пандемии инфекцию подхватили 18 288 740 жителей страны.

По данным портала «стопкоронавирус.рф», госпитализирован еще 1 971 заболевший. Всего выздоровели 17 683 089 человек, в том числе 6 288 — за минувшие сутки. COVID-19 унес жизни еще 102 пациентов, за все время — 378 270.

Фото: Ринат Назметдинов

За последние сутки проведено 169 тысяч тестов на коронавирус. Всего выполнено свыше 293,2 млн лабораторных исследований на наличие COVID-19.



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Диана Жиленкова