Суд признал полковника Захарченко виновным по всем трем преступным эпизодам

В Пресненском суде Москвы началось оглашение приговора полковнику Дмитрию Захарченко, сообщает «РИА Новости».

Он признан виновным по всем трем преступным эпизодам: получение взятки в особо крупном размере, злоупотребление полномочиями и воспрепятствование расследованию. Не исключено, что оглашение приговора займет не один день. Обвинение требует для Захарченко 15,5 года колонии, штрафа в 494,9 млн рублей, а также лишения звания полковника, наград и медалей. Захарченко себя не считает виновным.

Напомним, ранее Никулинский суд Москвы частично удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ об обращении в доход государства 484 млн рублей к бывшему сотруднику антикоррупционного главка МВД (ГУЭБ и ПК) полковнику Дмитрию Захарченко и его пяти соответчикам. Захарченко был задержан 9 сентября 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 млн рублей. Позже ему были предъявлены обвинения по другим эпизодам.

