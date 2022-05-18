билайн сделал интернет еще надежнее в популярных местах отдыха Татарстана

В 2021 году оператор расширил зону покрытия мобильного интернета на территории всего Татарстана, тем самым повысив доступность цифровых сервисов для жителей республики. При этом особое внимание компания уделила развитию сети в крупных торгово-развлекательных комплексах, культурно-общественных пространствах, а также на популярных туристических направлениях.

Например, для любителей активного отдыха и приверженцев здорового образа жизни билайн усилил качество связи в ряде спортивных комплексов республики. Подготовиться к приближающемуся лету, слушая любимую музыку и подкасты без зависаний, можно в СК «Динамо», «Ватан», «Москва», «Бустан», где оператор модернизировал сеть. В то же время болельщики смогут рассказать о победе любимой команды сразу после матчей на казанском Центральном стадионе, в «Татнефть Арене», во Дворце единоборств «Ак Барс», в Центре гребных видов спорта и др. А для тех, кто предпочитает более спокойное времяпровождение, специалисты компании улучшили качество связи в концертном зале им. Салиха Сайдашева.

Ежегодно Татарстан привлекает тысячи туристов, которые с удовольствием посещают самые красивые локации республики. В 2021 году билайн улучшил покрытие в популярных местах региона, чтобы жители и гости города могли делиться впечатлениями от отдыха не только голосом, но и через видеозвонок. Скорость мобильного интернета стала значительно выше на территории Казанского Кремля, Кремлевской набережной и расположенной рядом «Чаши», в Раифском монастыре, на Лебяжьем озере.

билайн запустил indoor-покрытие и в обновленном здании НКЦ «Казань», где сейчас расположена Национальная библиотека Республики Татарстан с театральной и лекционной площадками, арт-инкубатором и инсталляцией, посвященной истории татарской письменности. Теперь абоненты билайна могут пользоваться всеми необходимыми мобильными услугами во всех зонах здания, например, еще быстрее отправлять объемные файлы, работая в читальном зале, или найти нужную книгу через электронный каталог на сайте библиотеки.

Кроме того, в 2021 году специалисты билайна улучшили качество голосовой связи и мобильного интернета на территории более 20 торговых и развлекательных центров республики. Среди них — «XL», «Агропромышленный парк», «ГОРКИ Парк», «Кольцо», «МЕГА», «Тандем», «Франт», «Южный» в Казани, «Аврора», «Омега», «Торговый квартал» в Набережных Челнах и «Ramus Mall» в Нижнекамске и др.

Новое качество сети стало доступно и в гостиничных и бизнес-комплексах «Корстон» в Казани и «Татарстан» в Набережных Челнах, где часто проводятся крупные конференции, собирающие большое количество участников.

«Ежегодно мы отмечаем рост активности наших абонентов вне дома, поэтому активно строили и модернизировали нашу сеть в общественных пространствах в 2021 году, чтобы каждый мог пользоваться всеми цифровыми сервисами и отдыхать так, как он хочет», — комментирует директор Казанского отделения билайн Анвар Шахмаев.

билайн дает возможность жителям республики убедиться в качестве связи. Новые абоненты, подключившиеся к сети оператора на тариф «Близкие люди 2» до 19 июня, могут вернуть деньги, если им не понравится качество связи*. Подробности о тарифе и предложении можно узнать на сайте.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «ВымпелКом»