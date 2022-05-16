В Верховном суде Татарстана рассматривают дело против жителя Казани, убившего бывшую девушку и ее родителей

В Верховном суде Татарстана продолжается слушание уголовного дела в отношении 23-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве трех человек (п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Об этом сообщил старший помощник прокурора республики по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Как считает следствие, в январе прошлого года подсудимый находился в квартире своей бывшей девушки в одном из домов по улице Чуйкова в Казани. На почве мести из-за несложившихся отношений мужчина как минимум 13 раз ударил ножом пострадавшую по различным частям тела.

Фото: realnoevremya.ru

Кроме того, подсудимый несколько раз ударил ножом родителей девушки. В результате полученных ранений все потерпевшие скончались на месте.

Свою вину мужчина не признал. Отмечается, что о результатах рассмотрения дела сообщат дополнительно.

Напомним, многочисленные ножевые ранения получили 18-летняя девушка, а также ее родители 59 и 62 лет. Подсудимый был обнаружен под окнами дома. Выяснилось, что он спрыгнул с четвертого этажа.

Диана Жиленкова