В Казани сотрудник сортировочной станции получил травму при вскрытии посылки — полиция проводит проверку

В Казани сотрудники полиции устанавливают обстоятельства получения травм на одной из сортировочных станций города. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Татарстану.

По данным ведомства, рабочий получил небольшую травму при вскрытии посылки. Предполагается, что разорвалась граната для игры в страйкбол. Пострадавшего работника станции госпитализировали в больницу.

В настоящее время полицейские проводят проверку по данному факту. Устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня в Альметьевске на строящемся объекте с высоты десятого этажа упал 19-летний рабочий. От полученных травм он сразу же скончался. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Прокуратура взяла расследование на контроль.



Дарья Акимова