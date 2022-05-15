На стройке в Альметьевске рабочий упал с высоты десятого этажа — возбуждено уголовное дело

Фото: Максим Платонов (архив)

Сегодня около 14:30 на улице Советской в Альметьевске на строящемся объекте с высоты десятого этажа упал 19-летний рабочий. Он полученных травм он сразу же скончался. Об этом сообщил старший помощник прокурора Татарстана по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

По предварительной информации, причиной случившегося могло оказаться нарушение техники безопасности при производстве высотных работ.

На место происшествия приезжал первый заместитель прокурора Альметьевска Марсель Гимаев. По данному факту организована проверка соблюдения требований законодательства об охране труда. В настоящее время обстоятельства случившегося выясняются.

Также возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Прокуратура взяла расследование на контроль.

Фото: прокуратура Татарстана

11 мая стало известно, что в Альметьевске девочка 2020 года рождения выпала из окна квартиры, расположенной на восьмом этаже дома по улице Галеева. По предварительным данным, в квартире на тот момент находились трое детей в возрасте двух, четырех и шести лет. Возбуждено уголовное дело, прокуратура проводит проверку.

Дарья Акимова