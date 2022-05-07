На Украине арестовали счета ООО «Росатом Восточная Европа»

Фото: Скриншот видео Минобороны России

На Украине арестованы счета ООО «Росатом Восточная Европа». Генпрокуратура Украины заявила, что 99 тысяч долларов со счетов переданы в управление Нацагентству по розыску и менеджменту активов (АРМА).

«По данным следствия, в городе Киеве осуществляет свою деятельность ООО «Росатом Восточная Европа», конечным бенефициарным владельцем которой является государственная структура, подконтрольная правительству РФ... Банковские счета компании арестованы, а денежные средства, размещенные на них в размере более 3 миллионов гривен (99 тысяч долларов — прим. ред.), передано в управление АРМА», — говорится в сообщении генпрокуратуры в Telegram-канале.

Счета были арестованы в рамках расследования уголовного дела «по фактам присвоения или завладения имуществом и финансирования действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины», пояснили в ведомстве, заявление которого приводит «РИА Новости».

