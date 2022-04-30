Путин подписал закон, расширяющий возможности получить маткапитал отцам-одиночкам

Президент России Владимир Путин подписал закон, расширяющий основания для получения материнского капитала отцами-одиночками после смерти матери детей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документ.

Теперь его смогут получить мужчины-граждане России, в одиночку воспитывающие детей после смерти их матери, не являвшейся гражданкой страны. Если же у матери было российское гражданство, в таком случае отцы-одиночки и ранее имели право на получение маткапитала.

Также устанавливается возможность перехода права на маткапитал в равных долях к детям в случае смерти отца, воспитывающего одного, двух и более детей. Помимо смерти, распределение капитала между детьми возникает, если мужчина оставил их, был лишен родительских прав или совершил в отношении детей преступление.

Фото: kremlin.ru

В середине апреля сообщалось, что россияне получили более 12 млн сертификатов на материнский капитал за все время действия программы. Объем средств составил около 3,5 трлн рублей.



Дарья Акимова