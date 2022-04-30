В столице Татарстана обсудили импортозамещение программного обеспечения — видео

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В Казани обсудили импортозамещение программного обеспечения (ПО). На IT-саммите встретились компании, разработчики, представители бизнеса и государства, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Сейчас в едином российском реестре насчитывается более 13 тысяч программных продуктов — это и есть импортозамещение ПО. Для разработчиков действуют и меры поддержки. Так, можно получить грант по упрощенной системе. Софинансирование составляет 80% от стоимости проекта.

Как отмечают в Минцифры России, ключевые принципы государства для развития отечественных продуктов — это избавление сферы от излишнего регулирования, вовлечение людей и компаний, а также создание возможностей.

Накануне сообщалось, что Татарстан избежал сильной импортозависимости в области ПО, которую сейчас испытывают некоторые бизнес-корпорации. Как рассказал глава Минцифры республики Айрат Хайруллин, еще с 2014 года велась работа в направлении использования свободного программного обеспечения.



Диана Жиленкова