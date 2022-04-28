Hyundai опровергла слова министра промышленности Мантурова о том, что продолжает собирать автомобили в России

Южнокорейская автомобилестроительная компания Hyundai опровергла информацию о том, что она по-прежнему собирает автомобили в России. Сегодня с таким заявлением выступил глава Минпромторга страны Денис Мантуров.

В Hyundai отметили, что ее дочерняя компания Kia также не собирает автомобили на российской территории. Завод приостановил работу без какого-либо решения о времени возобновления производства, передает ТАСС.

Фото: kremlin.ru

Как заявил сегодня Мантуров, сборку автомобилей в России продолжают китайские и корейские производители — Haval, Kia и Hyundai. По его словам, Минпромторг рассчитывает, что остальные автопроизводители в течение мая примут решение о продолжении деятельности в стране.

После начала спецоперации на Украине о приостановке работы в России объявили такие автоконцерны, как Renault, Toyota, Lexus, BMW, Nissan, Mercedes-Benz, WAG (Volkswagen, Porsche, Audi, Skoda) и другие.



Диана Жиленкова