В Татарстане туман сохранится до завтрашнего утра

В Татарстане днем и вечером 20 апреля, а еще ночью и утром 21 апреля сохранится туман, согласно прогнозу Гидрометцентра республики.

На территории Татарстана местами сохранится туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее.



Во время тумана водителям рекомендуют отказаться от лишних перестроений, обгонов и опережений. Также следует увеличить обычную дистанцию между автомобилями и снизить скорость. По возможности необходимо отказаться от поездок на дальние расстояния.

Фото: realnoevremya.ru

Согласно прогнозу Гидрометцентра Татарстана, неустойчивая погода в республике сохранится до конца недели. Татарстанцев ожидают дожди, местами с мокрым снегом. По ночам температуры могут опускаться ниже ноля градусов.

Вчера доцент кафедры метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Тимур Аухадеев рассказал, что в этом месяце уже выпало более 60 миллиметров осадков, что составляет две месячные нормы. Такого явления не было за всю историю метеонаблюдений. Подробнее — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко