СК: в Нижнекамске полицейские оплатили криптовалюту деньгами с изъятого телефона

Фото: «Реальное время»

В превышении полномочий, грабеже и легализации преступных доходов обвинили бывшего и действующего сотрудников полиции в Нижнекамске. Как сообщает Следком, их действия пресекли сотрудники службы собственной безопасности МВД и следователи.



По версии обвинения, в сентябре 2021 года в полицию Нижнекамска поступило анонимное сообщение о закладке наркотиков в лесопосадке. Прибывшие на место оперативники остановили гражданина и обнаружили у него свертки с веществом белого цвета и фотографии закладок в телефоне. Изъяли и то и другое без протокола. А потом выяснили — в свертках была мука.

Далее, как полагают силовики, обвиняемые использовали телефон фигуранта и перечислили с его счета 30 тысяч рублей продавцу криптовалюты, которую позже перепродали. Ну а начальству представили рапорт — анонимное сообщение отработано, подозрительных лиц в посадке не было.

36-летний старший оперуполномоченный полиции и его бывший коллега 25 лет сейчас находятся в СИЗО. Вину не признают. Их дело направлено в суд.