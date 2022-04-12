В России продлят на три года срок действия истекающих водительских прав

Фото: Максим Платонов

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что срок действия водительских удостоверений, подлежащих замене, автоматически продлят на три года. Об этом сообщает «РИА Новости».

Это касается водительских прав, срок действия которых истекает с 1 января 2022 года до 31 декабря 2023 года. По словам Мишустина, это решение направлено на снижение административной нагрузки для бизнеса и граждан.

Кроме того, на год продлят срок действия диагностических карт для транспортных средств, зарегистрированных в районах Крайнего Севера и предназначенных для перевозок опасных грузов, отдельных санитарно-эпидемиологических заключений и свидетельств о государственной регистрации племенных стад.

Фото: Максим Платонов

В декабре прошлого года глава Минцифры России Максут Шадаев рассказал, что в стране планируется ввести в оборот электронную копию водительского удостоверения. По его словам, ведомство прорабатывает вместе с МВД этот вопрос. Министр считает, что нововведение позволит ускорить оформление нарушений на месте. Внедрение новых форм работы также потребует оснащения сотрудников ГИБДД новыми планшетами.

Дарья Акимова