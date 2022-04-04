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В Верхнеуслонском районе Татарстана выявили незаконную охоту на кабанов

15:39, 04.04.2022 1
В Верхнеуслонском районе Татарстана выявили незаконную охоту на кабанов
Фото: ojm.tatarstan.ru

В Верхнеуслонском районе Татарстана выявили факт незаконной охоты на кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.

В ночь с 31 марта на 1 апреля сотрудники ГИБДД остановили для проверки три автомобиля на мосту через реку Свияга возле села Молвино Верхнеуслонского района. В ходе осмотра машин они обнаружили две туши кабанов и изъяли одежду и обувь со следами крови. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 180 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pixabay.com

В марте в Спасском районе Татарстана возле села Иске-Рязап сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьеров за незаконную охоту. Они незаконно добыли четырех кабанов. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 420 тысяч рублей.

Дарья Акимова
Происшествия Татарстан

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:52
    Может их просто много?
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