В Верхнеуслонском районе Татарстана выявили незаконную охоту на кабанов

В Верхнеуслонском районе Татарстана выявили факт незаконной охоты на кабанов. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета Татарстана по биоресурсам.



В ночь с 31 марта на 1 апреля сотрудники ГИБДД остановили для проверки три автомобиля на мосту через реку Свияга возле села Молвино Верхнеуслонского района. В ходе осмотра машин они обнаружили две туши кабанов и изъяли одежду и обувь со следами крови. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 180 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: pixabay.com

В марте в Спасском районе Татарстана возле села Иске-Рязап сотрудники Госкомитета РТ по биоресурсам задержали браконьеров за незаконную охоту. Они незаконно добыли четырех кабанов. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составил 420 тысяч рублей.

Дарья Акимова