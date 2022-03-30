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В столице Татарстана появится сквер медиков в благодарность за их труд

13:56, 30.03.2022
В столице Татарстана появится сквер медиков в благодарность за их труд
Фото: Максим Платонов (архив)

В столице Татарстана планируют создать сквер медицинских работников. Соответствующий проект уже находится на стадии разработки, сообщили на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани.

Новый городской объект появится в благодарность за труд медиков. Сквер расположится на пересечении улиц Ершова и Чехова.

Фото: Максим Платонов (архив)

В этом году в Казани планируют благоустроить семь новых парков и скверов, один из них — в жилом комплексе «Салават купере». В целом по Татарстану ожидается реализация 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. Сумма финансирования превысит 2,6 млрд рублей.

Диана Жиленкова
ОбществоМедицина Татарстан

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