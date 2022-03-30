В столице Татарстана появится сквер медиков в благодарность за их труд
В столице Татарстана планируют создать сквер медицинских работников. Соответствующий проект уже находится на стадии разработки, сообщили на итоговой коллегии Управления здравоохранения Казани.
Новый городской объект появится в благодарность за труд медиков. Сквер расположится на пересечении улиц Ершова и Чехова.
В этом году в Казани планируют благоустроить семь новых парков и скверов, один из них — в жилом комплексе «Салават купере». В целом по Татарстану ожидается реализация 67 объектов: из них 11 — абсолютно новые парки и скверы. Сумма финансирования превысит 2,6 млрд рублей.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым