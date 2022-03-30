ВС России уничтожили крупные склады артиллерийского вооружения в Донецкой области

Вооруженные силы России «Искандерами» уничтожили два крупных склада ракетно-артиллерийского вооружения в Каменке Донецкой области, сообщили в Минобороны.



Высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожены крупные склады горючего в районах Староконстантинов и Хмельницкий, с которых поставлялось топливо для бронетехники украинских войск на Донбассе.

У Тумени в Ровенской области близ украинско-белорусской границы в ходе воздушного боя сбит Су-24 военно-воздушных сил Украины. За сутки были уничтожены десять украинских беспилотников в районах Изюма, Новой Каховки, Донецка, Николаева, Бердянска, Горловки, Луганска и Рубежного.

С начала операции уничтожили 124 украинских самолета и 77 вертолетов, 214 зенитных ракетных комплексов, 321 беспилотник, 1 752 танка и других боевых бронемашин, 184 установки реактивных систем залпового огня, 734 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1 640 единиц специальной военной автомобильной техники, сообщает «РИА Новости».

Минобороны России вчера решило кардинально сократить военную активность на киевском и черниговском направлениях.

Маргарита Головатенко