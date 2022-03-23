Минобороны РФ: российские войска ведут бои за Новомихайловку

Российские вооруженные силы продолжают уничтожать подразделения 54-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины, сейчас бой ведется за населенный пункт Новомихайловка, сообщили в Минобороны РФ.



Группировка войск Донецкой народной республики (ДНР) завершила зачистку от националистов населенного пункта Верхнеторецкое и продолжила преследовать отступающие подразделения 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ. Под контроль взята железнодорожная станция Новобахмутовка.

ВС РФ высокоточным оружием морского базирования уничтожили крупный арсенал с вооружением и военной техникой ВСУ в 14 км от Ровно. В ходе ночных ударов уничтожены восемь танков ВСУ, пять БМП и БТР, три дота, семь орудий полевой артиллерии и минометов.

За сутки российская авиация уничтожила 97 украинских военных объектов, в числе которых две пусковые установки «Точка-У» под Киевом. За сутки сбиты украинский Су-24 и 16 беспилотников, в том числе три «Байрактара ТБ-2». Также за сутки уничтожено восемь украинских ЗРК, в том числе шесть «Буков» и один С-300. С начала спецоперации на Украине уничтожены 184 самолета и вертолета, 246 БЛА и 189 ЗРК.

Министерство обороны России продемонстрировало боевое применение вертолетов Ка-52 по складу ВСУ с расстояния более 7 километров. На кадрах, распространенных ведомством, показаны разрушения склада ВСУ вертолетами Ка-52. Удар нанесли ракетным комплексом «Вихрь» с режима висения.

Маргарита Головатенко