В Казани вечером пробки достигли 8 баллов
В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».
Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Пушкина, Лево-Булачной, Вишневского, Назарбаева, Родины, Гвардейской. Движение сильно затруднено на улицах Ак. Сахарова, Камалеева, Аграрной, Космонавтов.
Также пробки наблюдаются на Кировской дамбе, улицах Краснококшайской, Декабристов, Воровского, Петра Витера, Копылова, Тэцевской, Максимова, на проспекте Ямашева и на проспекте Ибрагимова.АвтоБизнесТранспортОбществоИнфраструктура Татарстан
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