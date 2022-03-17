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В Казани вечером пробки достигли 8 баллов

17:37, 17.03.2022
В Казани вечером пробки достигли 8 баллов
Фото: скриншот

В Казани в четверг вечером образовались 8-балльные пробки. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

Заторы образовались на улицах Николая Ершова, Пушкина, Лево-Булачной, Вишневского, Назарбаева, Родины, Гвардейской. Движение сильно затруднено на улицах Ак. Сахарова, Камалеева, Аграрной, Космонавтов.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Также пробки наблюдаются на Кировской дамбе, улицах Краснококшайской, Декабристов, Воровского, Петра Витера, Копылова, Тэцевской, Максимова, на проспекте Ямашева и на проспекте Ибрагимова.

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