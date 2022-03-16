7 апреля в ИТ-парке пройдет Стартап-тур 2022

Стартап-тур — это ежегодное мероприятие Фонда «Сколково», один из самых масштабных и продолжительных проектов в России, направленных на поддержку технологического предпринимательства в регионах и вовлечение их в инновационную экосистему страны и мира.

В 2022 году Стартап-тур вновь возвращается в офлайн-формат: Казань примет его у себя уже 7 апреля.

Основные элементы программы мероприятия:

конкурс стартапов по направлениям «информационные технологии», «биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве», «индустриальные и энергетические технологии» (прием заявок — до 24 марта!);

менторские сессии для всех полуфиналистов конкурса;

менторская панель в день мероприятия, доступная всем желающим, независимо от участия в конкурсе (если у вас есть идея или проект, зарегистрируйтесь на сайте https://startup-tour.ru/, 7 апреля на Стартап-туре скажите волонтеру о том, что хотите принять участие в менторской панели, и в указанное в программе время приходите, чтобы презентовать свой проект и получить экспертную обратную связь);

образовательный трек для предпринимателей — Mini MBA (обучающий блок, доступный бесплатно в личном кабинете на сайте https://startup-tour.ru/ после регистрации в категории “стартап”);

панельная дискуссия с участием губернаторов и других представителей региональной власти и еще целый ряд сессий на тему цифровой трансформации;

нетворкинг (через раздел сайта “Участники” вы можете отправить личное сообщение любому из них и договориться о встрече);

онлайн-выставка технологических проектов Стартап-тура (в личном кабинете поставьте галочку «Хочу подать заявку на участие в онлайн-выставке», откройте раздел «Выставка», заполните анкету о вашем проекте и дождитесь подтверждения от организационного комитета).

Кому будет интересно принять участие в Стартап-туре:

технологическим предпринимателям

инвесторам и бизнес-ангелам

представителям корпораций и региональных органов власти,

магистрантам, аспирантам, студентам, молодым ученым,

представителям инновационной инфраструктуры, сферы науки и образования

Подробности и регистрация — https://startup-tour.ru/