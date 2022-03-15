В Казани состоится 4-я ежегодная встреча ARDA — среди спикеров член союза архитекторов России и США

25 марта 2022 года, в 16:00 в креативном центре «ЦЕХ», на улице Алафузова, 1/52 состоится 4-я ежегодная встреча-диалог архитекторов и девелоперов ARDA1. Партнеры мероприятия: «Новые горизонты», «Фабрика Фасада», «завод керамического кирпича Керма», «Ладный дом» и «Ак Барс Керамик». Мероприятие пройдет при поддержке Союза архитекторов РТ, а организатором выступает Архитектурно-проектное бюро NUGAEV.

ARDA — место, где участники и спикеры открыто дискутируют об архитектуре, урбанистике, девелопменте и всем, что окружает современного жителя города.

Главными темами четвертой встречи станут: «Тренды жилья бизнес-класса в Казани», «Как «заставить» Архитектора думать, как Девелопер?», «Методы оценки коммерческой и бюджетной эффективности реализации мероприятий комплексного развития территорий» и «Архитектурные ляпы в Казани как показатель безвкусия», а также другие актуальные темы архитектурной среды.

Спикеры встречи:

Тимур Нугаев — основоположник и организатор архитектурного сообщества ARDA, учредитель архитектурно-проектного бюро NUGAEV 2 , член правления «Союза Архитекторов Республики Татарстан», состоит в Экспертном совете при Комитете Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению, эксперт в команде жюри Федеральной премии Urban Awards.

— основоположник и организатор архитектурного сообщества ARDA, учредитель архитектурно-проектного бюро NUGAEV , член правления «Союза Архитекторов Республики Татарстан», состоит в Экспертном совете при Комитете Государственного Совета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению, эксперт в команде жюри Федеральной премии Urban Awards. Александр Курников — с 2008 года занимается кризисным менеджментом и решением нестандартных ситуаций. В роли генерального менеджера и советника работал с Рашниковым В.Ф. (15 место Forbes), Дерипаской О.В. (41 место Forbes) и Федуном Л.А. (Forbes 20 место), членами правительства РФ.

— с 2008 года занимается кризисным менеджментом и решением нестандартных ситуаций. В роли генерального менеджера и советника работал с Рашниковым В.Ф. (15 место Forbes), Дерипаской О.В. (41 место Forbes) и Федуном Л.А. (Forbes 20 место), членами правительства РФ. Ольга Менделенко — начальник отдела инвестиционного анализа и стратегических исследований ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». Является одним из авторов методических рекомендаций по оценке экономической эффективности мероприятий комплексного развития территорий и методических рекомендаций по оценке общественной (социально-экономической) эффективности реализации мероприятий градостроительного развития территорий.

— начальник отдела инвестиционного анализа и стратегических исследований ГАУ «НИ и ПИ Градплан города Москвы». Является одним из авторов методических рекомендаций по оценке экономической эффективности мероприятий комплексного развития территорий и методических рекомендаций по оценке общественной (социально-экономической) эффективности реализации мероприятий градостроительного развития территорий. Максим Борщевский — ведущий архитектор/магистр архитектуры, Член союза архитекторов России и США, победитель российских и международных архитектурных конкурсов.

Участие в мероприятии, как всегда бесплатное, но в этом году онлайн формата не будет — только личное участие и живое общение.

«Количество мест на площадке ограничено, поэтому участие в нашем мероприятии доступно только архитекторам, инженерам-проектировщикам и девелоперам, а также компаниям-спонсорам», — отмечают организаторы.

Для участия необходима обязательная регистрация на сайте https://arda-com.ru/

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