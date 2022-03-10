Уайлд заявил, что не согласен с решением МОК об отстранении российских спортсменов

Российский сноубордист Вик Уайлд, представлявший сборную Татарстана на зимних Олимпийских играх в Пекине, заявил, что не согласен с решением Международного олимпийского комитета (МОК) рекомендовать спортивным федерациям не допускать российских спортсменов до соревнований из-за военной операции на Украине. Об этом сообщает «РИА Новости».

— Я не удивлен решению МОК, но не согласен с ним. Такой уж наш мир сейчас. Вы помните движения Me Too и Black Lives Matter, которые были в Америке не так давно. Сейчас на первый план выходят не факты, а самое распространенное, самое популярное мнение. И до тех пор, пока мир не вернется в состояние, когда главными были факты — если они вообще когда-то что-то значили — люди продолжат следовать за мнениями и эмоциями, — сказал Уайлд.

Кроме того, он отметил, что не чувствует давления США из-за того, что живет в России, и не планирует покидать страну. Уайлд родился в Вашингтоне, российский паспорт получил в 2012 году.

— Я здесь уже более 10 лет. И нужно, чтобы произошло что-то более значимое, чтобы я покинул Россию. Моя жизнь связана с этой страной, я добился больших успехов именно здесь. Крайне маловероятно, что мои планы изменятся в ближайшее время, — уточнил спортсмен.

Сноубордист также прокомментировал приостановку бизнеса и уход многих иностранных компаний с территории России.

— Большие компании — это часть современного общества. Конечно, они потеряют что-то из-за того, что покинут Россию, но заработают в других странах, так как их продолжат поддерживать покупатели. Их решения основаны не на логике, а на популярных мнениях, которые сейчас управляют миром. А может, и управляли всегда. Сейчас очень легко запаниковать и поддаться эмоциям, но, мне кажется, самое правильное будет набраться терпения и оценить ситуацию трезво. А по «Макдоналдс» я скучать не буду, — сказал он.

Фото: olympic.ru

8 февраля Виктор Уайлд завоевал бронзовую медаль в параллельном гигантском слаломе на зимних Олимпийских играх в Пекине. Тогда же он объявил о возможном завершении своей карьеры. По его словам, в полуфинале была допущена небольшая ошибка. Если бы ее не было, возможно, спортсмен получил бы золото. Напомним, он является единственным сноубордистом, выигравшим сразу две золотые медали на Олимпийских играх в Сочи — 2014. С ноября 2019 года он выступает за Татарстан.

Максим Кокунин