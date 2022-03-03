В стационаре РКБ за 2021 год помощь получили более 50 тысяч пациентов

Фото: Максим Платонов

В 2021 году помощь в стационаре РКБ Татарстана получили 50 635 пациентов, в том числе 13 212 — во временных инфекционных госпиталях.



В РКБ в 2021 году провели 11 тысяч операций — это на 2 тысячи больше, чем в 2020 году. За прошлый год был выполнен максимальный объем эндопротезирований — 972.

Почти в два раза по сравнению с 2020 годом увеличилось количество проведенных КТ и анализов: в 2021 году провели 83 тысячи КТ-исследований, 46 тысяч из которых было обработано искусственным интеллектом. 11 тысяч КТ легких провели пациентам инфекционного госпиталя РКБ.

Еще в прошлом году больница усилила работу в направлении трансфузиологической службы. В донорских компонентах крови нуждался каждый шестой пациент РКБ в связи с концентрацией тяжелых случаев течений заболеваний. За год было перелито 4,5 тонны крови и ее компонентов.

Фото: Максим Платонов

Воздушным транспортом эвакуировали 163 пациента, 24 из которых — за пределы Татарстана. Осуществлено 26 вылетов к пациентам, пострадавшим при ДТП, при этом эвакуировано 18 человек. Наземным транспортом выполнили 2 674 вызова. Ситуационный центр провел более 9 тысяч «виртуальных обходов» пациентов с коронавирусом и 7 782 консультации.

В 2021 году клиника стала лучшей в России в номинации «Медицинская организация — лидер в обеспечении качества и безопасности медицинской деятельности».

Маргарита Головатенко