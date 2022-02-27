Международный суд в Гааге подтвердил получение иска Украины к России

Международный уголовный суд в Гааге подтвердил получение от Украины заявления о возбуждении дела против России о геноциде. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на организацию.

Иск был подан 26 февраля. Предметом спора является толкования, применения и исполнения Конвенции 1948 года о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. В заявлении Украина отрицает акты геноцида в Луганской и Донецкой областях, о которых заявляет Россия, признавая на этом основании ДНР и ЛНР.

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Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием назначить слушания на следующей неделе. Об этом объявил у себя в Twitter президент страны Владимир Зеленский. Киев требует привлечь РФ к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии и приказать прекратить спецоперацию на Украине.

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Дарья Акимова