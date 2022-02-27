Постпред США в ООН: Россия не может быть лишена права голоса в Совбезе организации

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что Россия не может быть лишена права голоса в Совете безопасности организации. Об этом сообщает «РИА Новости».

Таким образом она прокомментировала призыв президента Украины Владимира Зеленского лишить Россию голоса в Совбезе. По словам Томас-Гринфилд, членство России в Совбезе ООН прописано в уставе организации. Однако она добавила, что организация будет привлекать Россию к ответу за неуважение к Уставу ООН.

Ранее Зеленский заявил, что в разговоре с генсеком ООН Антониу Гутеррешем призвал лишить РФ права голоса.

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Также сегодня Украина направила иск против России в Международный суд ООН в Гааге с требованием назначить слушания на следующей неделе. Зеленский заявил, что власти Киева требуют привлечь Россию к ответственности за искажение понятия геноцида для оправдания агрессии.

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Дарья Акимова