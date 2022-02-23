Казанцы рассказали, какой бренд лучше всего подходит для «супергеройского» автомобиля

Фото: Максим Платонов

Жители столицы Татарстана рассказали, каким представляют себе идеальный автомобиль для супергероя. На первом месте в рейтинге оказался бренд BMW — его выбрали 14% казанцев, сообщает сервис «Авито. Авто».

Второе место заняли бренды Lamborghini и Mercedes-Benz (10%). Замыкают тройку лидеров Ferrari, Porsche и Maserati — их выбрали 9% опрошенных.

Фото: commons.wikimedia.org

Также 33% опрошенных отметили, что в качестве автомобиля для супергероя больше бы подошел внедорожник, а по мнению 31% — спорткар. 48% казанцев добавили, что идеальным цветом «супергеройского» авто является черный. 13% респондентов выбрали красный цвет.

Недавно эксперты «Авито. Авто» рассказали, что в Казани в январе этого года средняя цена автомобиля с пробегом составила 790 200 рублей. Стоимость таких авто увеличилась на 54,9% стоимости по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



Диана Жиленкова