36% татарстанцев зарабатывают до 30 тысяч рублей в месяц

Фото: Ринат Назметдинов

36% жителей Татарстана имеют ежемесячный доход меньше 30 тысяч рублей. Такие данные приводят специалисты службы исследований сервиса по поиску работы hh.ru.

Чаще всего это оказываются студенты, начинающие специалисты, представители сферы образования и науки и административный персонал. 35% в месяц имеют от 30 до 50 тысяч рублей (больше всего их в строительстве, закупках и автобизнесе), 23% — от 50 до 100 тысяч рублей. 6% зарабатывают более 100 тысяч рублей в месяц. Обычно это представители высшего менеджмента, строительства и информационных технологий.

Кроме того, 42% татарстанцев постоянно следят за своими сбережениями, доходами и расходами, 48% — иногда, 10% считают, что это необязательно. Больше всего ведут учет высший менеджмент, бухгалтеры и рабочий персонал, меньше всего — представители научно-образовательных профессий.

Фото: Илья Репин

Согласно другому исследованию, 64% татарстанских работников хотели бы найти подработку в ближайшие месяцы. Такой вопрос больше всего актуален для представителей спортивной индустрии, сферы искусства, науки и образования.



Дарья Акимова