Центробанк Индии назвал криптовалюту финансовой пирамидой

Система торговли криптовалютой — финансовая пирамида, которая угрожает правительству лишением механизмов контроля за экономикой, сказал во вторник зампред Резервного банка Индии (RBI) Раби Санкар.



По его словам, торговля криптовалютой может разрушить валютную и банковские системы, а в целом — и способность правительства контролировать экономику.

В Индии продолжается обсуждение законопроекта о регулировании криптовалют. Первый вариант предполагал запрет всех «частных криптовалют», но допускал исключения для продвижения технологии блокчейн. Предусматривалось создание собственной официальной цифровой валюты в стране. Документ должны были рассмотреть в осеннюю сессию, но этого не произошло. В повестке проходящей бюджетной сессии парламента он тоже отсутствует, сообщает ТАСС.

На прошлой неделе правительство России утвердило концепцию законодательного регулирования оборота цифровых валют. Согласно документу, их оборот будет регулироваться государством с жесткими обязательствами для всех участников профессионального рынка и акцентом на защиту прав рядовых инвесторов.

В понедельник замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что в России банки и биржи станут единственным легальным способом выйти на крипторынок. Концепция кабмина России по криптовалютам учитывает все риски, на которые обращал внимание ЦБ. Моисеев подчеркнул, что запрет сделал бы нарушителями миллионы людей и затормозил развитие новых технологий.

Маргарита Головатенко